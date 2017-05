ಅಮೆರಿಕಾದ ಖ್ಯಾತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಫ್‌ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜೇಮ್ಸ್ ಕೊಮೆಯವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಹಾಗೂ ಉಪ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The director of the Federal Bureau of Investigation, James Corney has been fired by US President Donald Trump. I have received the attached letters from the Attorney General and Deputy Attorney General of the US recommending your dismissal as the Director of FBI. I accept the recommendation and you are hereby terminated and removed from office, effective immediately, Trump wrote in the order.