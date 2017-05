146ರ ವಿಶ್ವದ ಹಿರಿಯಜ್ಜ ಘೋಟೋ ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿನ 'ಫೋಟೋ'

ಘೋಟೋ ಅವರ ಬಳಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 1870 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 15:24 [IST]

English summary

“The world’s oldest person” Mbah Ghoto (146) dies in his rural home in Central Java, Indonesia, at the ripe old age of 146 on Monday.