ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ 2 ಪೌಂಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾರಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೇಖಾ

250,000 ಪೌಂಡ್ ಗಳಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 2 ಪೌಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಲಂಡನ್ನಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೇಖಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A 43-year-old Indian-origin teacher in the UK has sold her home, which has a market value of 250,000 pounds, for a token of mere 2 pounds to ensure that she cannot be evicted from the property.