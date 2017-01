ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ: ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗನ್, ಬಾಂಬ್ ಸದ್ದು

ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ತುಂಬ ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ದೇಶ ಹೀಗೆ ಬಾಂಬ್-ಗನ್ ಗಳ ಮೊರೆತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾ.ಪ್ರೀತಮ್

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:06 [IST]

What happend to Turkey. This country was peaceful and influenced by European culture. But now target for terrorists. Dr. preetam who was there for his fellowship between 2012-2013, analyses reasons behind current situation in Turkey.