ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಲ್ಯ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಲಂಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮರ್ಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು?

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

The court will decide on Liquor baron Mallya whether he should be handed over to India or face trial in UK. Vijay Mallya has been arrested in London. He was arrested Tuesday morning. He is due to appear before the Westminster magistrate court.