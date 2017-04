ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವ್ರಿಗೇ ಪ್ರೀತಿ!

'ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ' ಜಾಮೀನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರಲಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರೆ ಎಂಬಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

For those who think Mallya is a happy camper and has fooled the Indian authorities, think again. The vital difference is that he was not called in for questioning. He was arrested. Somewhere down the line there will be a seat on a plane back to India. The loading has begun and there is no getting away from that.