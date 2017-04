ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮಲ್ಯಗೆ ಜಾಮೀನು!!!

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲೇ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಿತ್ತು.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 17:02 [IST]

English summary

The Liquor Baron Vijay Mallya who was arrested on April 18th, 2017 in London under money laundering case, has been given bail by London Court soon after his arrest.