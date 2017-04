ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್ To ಲಂಡನ್: ಮಲ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ

ಸದ್ಯ ಮಲ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಯ ಕೇಸ್ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Here is the Vijay Mallya’s brief timeline of events from Air Deccan purchase to his arrest by Scotland Yard police on 18 April, 2017.