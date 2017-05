ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ: ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಕಡಲ ಸಿಂಹ

ಕೆನಡಾದ ಸ್ಟೀವ್ಸ್ ಟನ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 21) ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿದು. ಅಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟ ತಡೆಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನೀರಿನೊಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ದಿತ್ತು ಆ ಕಡಲ ಸಿಂಹ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 22, 2017, 18:39 [IST]

English summary

The sea lion grabs the girl by her white dress and drags her into the water. Onlookers can be heard screaming in horror. A man immediately gets into the water to save the girl.