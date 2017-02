ಫೋನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ, ಈ ಬಾರಿ ಐಫೋನ್ 7 ಸರದಿ!

ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಗಳು ಬೆಂಕಿಗ್ ಆಹುತಿಯಾಗುವ್ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ, ಓದಿರುತ್ತೀರಿ, ಈಗ ಐಫೋನ್ 7 ಸರದಿ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69

English summary

In a video uploaded by Twitter user Bree, it shows a video of her iPhone 7 Plus alleged catching on fire. Apple has replied 'We are in touch with the customer and looking into it.”