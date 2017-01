ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅಪ್ರಮಾಣಿಕರು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

English summary

US President Donald Trump used his first full day in office to wage war on the media, accusing news organizations of lying about the size of his inauguration crowd as Saturday's huge protests served notice that a vocal and resolute opposition would be a hallmark of his presidency.