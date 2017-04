ಮಗುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಾ ಹೆಸರಿಡಲು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಅಟ್ಲಾಂಟ ದಂಪತಿ

ಅಮೆರಿಕದ ಅಟ್ಲಾಂಟದಲ್ಲಿನ ಈ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಪದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ

Story first published: Friday, April 21, 2017, 9:18 [IST]

English summary

The Georgia Department of Health issued a birth certificate with the name that was chosen by the parents. A civil rights group termed this as a major victory and said that no government can dictate what you and cannot name your child. It goes against our values and also the intent of the legislature, the director of group Andrea Young said.