ಮಸೂದ್ ಅಝರ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಮನವಿ

ಕುಖ್ಯಾತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ, ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ದಾಳಿಯ ರೂವಾರಿ ಮಸೂದ್ ಅಝರ್ ಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಮೆರಿಕಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಿದೆ.

English summary

Finally America comes to support India. The United States of America on Tuesday moved to the United Nations for banning Pathankot terrorist attack mastermind, and Jaish e Mohammed chief Masood Azhar. Meanwhile, China has blocked US move to ban Azhar.