ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ಘೋಷಣೆ: ಚೀನಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ತನ್ನ ವಿರೋಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಬಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆಂದು ಕೊರಿಯಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The US is prepared to launch strike against North Korea if Korea conducted nuclear weapons test again, External Affairs Minsiter of China.