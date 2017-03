ಕನ್ಸಾಸ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಟೆಕ್ಕಿ ಹತರಾಗಿದ್ದರು. ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಇಯಾನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, March 27, 2017, 8:44 [IST]

English summary

Ian Grillot, 24, who was injured while trying to intervene during a shooting in which Indian engineer Srinivas Kuchibhotla was killed in a Kansas bar was today felicitated by Indian-Americans with $100,000 in Houston. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗಾಗಿ ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದವನಿಗೆ 65 ಲಕ್ಷ ರು. ಬಹುಮಾನ.