ISIS ಅಡಗುದಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ ಅಮೆರಿಕ

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗುಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ ದಾಳಿ; ಬಾಂಬ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಜಿಬಿಯು-43 ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ ಅಮೆರಿಕ.

English summary

The United States dropped a massive GBU-43 bomb, the largest non-nuclear bomb it has ever used in combat, in eastern Afghanistan on Thursday against a series of caves used by Islamic State militants, the military said.