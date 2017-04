ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ಉಗ್ರರ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ ಅಮೆರಿಕ

ಕಾಬೂಲ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 13: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ನಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.

21, 600 ಪೌಂಡ್ ಭಾರದ ನಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬನ್ನು ಎಂಸಿ 130 ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ವಾಯುದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.



ಅಚಿನ್ ಹಾಗು ನಂಗರ್ಹಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿನ ದಾಳಿ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



