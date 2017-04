ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಅಡ್ಡದಾರಿ: ಇನ್ಫಿ, ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಕಿಡಿ

ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಲಾಟರಿ ಪೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದ ವೈಟ್ ಹೌಸ್.

English summary

The US has accused top Indian IT firms TCS and Infosys of unfairly cornering the lion's share of H-1B visas by putting extra tickets in the lottery system, which the Trump administration wants to replace with a more merit-based immigration policy.