ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಜನವರಿ 11 : ಅಮೆರಿಕದ 45ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಗೆ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿರುವ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗ: ಡ್ರಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.[ಟ್ರಂಪ್ ರಿಂದ 'ಸೂಪರ್' ಕಾಪ್' ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನಗೆ ಆಹ್ವಾನ]

* ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಎಂದೂ ಕಾಣದಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗುತ್ತೇನೆ.



* ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ ಮಾರ್ಗ ಸಿಗಲಿದೆ.



Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!