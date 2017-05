ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿ ಕೇಟ್ ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ದಂಡ!

ಬ್ರಿಟನ್​ ರಾಣಿ ಕೇಟ್ ​ಮಿಡ್ಲ್​ ಟನ್​ ಅವರ ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಟನ್​ ರಾಯಲ್​ ದಂಪತಿ ಕೆಂಡಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್

English summary

Prince William and his wife Catherine are seeking $1.6 million (1.5 million Euros) in a trial for damages from a French magazine that published topless photos of the Duchess of Cambridge in 2012, the magazine's lawyer told the UK Press Association on Tuesday repoted CNN.