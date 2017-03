ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ

ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಬ್ಬರು ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ಕರಾಚಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಒಬ್ಬರು ದೆಹಲಿಯ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನಾ ದರ್ಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Last pictures of the two clerics from Delhi's Hazrat Nizamuddin Dargah, Asif Nizami and Nazim Nizami who have gone missing in Pakistan pic.twitter.com/1tdxsbgtJY

English summary

Two Indian clerics, including the head priest of New Delhi's Nizamuddin Dargah, have gone missing in Pakistan, prompting India to take up the matter with the Pakistani government.