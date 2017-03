ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ

ಡೆನ್ವರ್ ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಈ ವಿಮಾನದ ಏಜೆಂಟ್, ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ.

English summary

A United Airlines gate agent barred two girls from boarding a flight Sunday morning because the girls were wearing leggings. Another girl who was wearing gray leggings had to change before she was allowed to board the flight from Denver to Minneapolis, a report said.