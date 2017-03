ಆಂಧ್ರದ ತಾಯಿ-ಮಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾವು, ಹತ್ಯೆ ಶಂಕೆ

ಅಮೆರಿಕಾ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ 7 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗ ಹನೀಶ್ ಸಾಯಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿಗೀಡಾದವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Two Andhra NRIs found dead in Newjersy of us. It is suspected to be a murder. Narra Hanumanth Rao found dead bodies of his wife Sasikala (40) and son Haneesh sai (7), while returned to his home from his work place. It is suspected that unidentified killed them.