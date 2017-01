ಪಪ್ಪುವ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ, ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪಪ್ಪುವ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಿಕ್ಚರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 8 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

STORY: Earthquake strikes off Papua New Guinea coast, tsunami 'possible' https://t.co/7e68xlJyVb pic.twitter.com/TFhvnzW2Js

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 11:23 [IST]

English summary

A tsunami warning has been issued after a magnitude 8.4 earthquake struck Papua New Guinea on Sunday afternoon.