ಚೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ ಟ್ರಂಪ್

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲೋಚ್ಛಾಟನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ್ಕಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್.

English summary

The Trump administration has proposed $ 344 million in financial assistance to Pakistan including USD 100 million in foreign military funding, a massive USD 190 million reduction in grant as compared to the 2016 fiscal.