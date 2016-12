ಬರ್ಲಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್ ಹರಿಸಿ ಐಸಿಸ್ ಭೀಕರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ ಕೈದಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಂಥ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಬಹುದು, ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 6:40 [IST]

English summary

At least nine persons were killed after a truck rammed into a crowded Christmas market in Central Berlin on Monday evening. Several others were injured. The police said that a person suspected to be the driver was arrested while a passenger was dead.