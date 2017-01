ಲಂಡನ್: ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಟ ನಮನ

ಲಂಡನಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಡೋಳೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 9:05 [IST]

English summary

Social Justice Minister of Maharashtra Raj Kumar Badole paid tribute to Basaveshwara statue in London on 30th January 2017.