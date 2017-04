'ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ' ಎಂಬ ಗುರಾಣಿ ಬಳಸಲು ಮಲ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ!

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಭಾರತವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು ಸಾಬೀತಾದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಮಲ್ಯ ಪರ ವಕೀಲರು ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 8:02 [IST]

English summary

In any extradition proceedings, one major point that needs to be proven is that the process is not politically motivated. Vijay Mallya's extradition proceedings before a UK court which would begin on May 17 would see his lawyers arguing that he is a victim of political agenda.