ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿ, 8 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ತಿದ್ದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.

English summary

Eight people died including three suicide bombers who tried to enter a court in Pakistan's Khyber-Pakhtunkhwa province were killed on Tuesday, authorities said