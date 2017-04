ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೂವರು RAW ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 11:04 [IST]

English summary

Three agents of the Research and Analysis Wing have been arrested in Pakistan occupied Kashmir, Pakistan has claimed. The arrests were carried out a few days back, the country has also indicated.