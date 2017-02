ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಲಿದೆಯೇ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು?

ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ.

English summary

Thousands of residents in northern California were asked to evacuate their homes on Sunday evening Oroville Dam suffered damage posing threat of due to flood waters.