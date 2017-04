ಕೊನೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಪುರಾವೆ: NASA ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕವರಿ

ಈವರೆಗೆ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಊಹಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಬರುವಂತಾಗುತ್ತದೇನೋ... ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

In a first confirmation of its kind, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) has confirmed the possibility of life inhabiting Enceladus, the watery moon of Saturn. A moon of Saturn, Enceladus is a "water world," covered by oceans of liquid water trapped under a layer of ice.