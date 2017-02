ಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿ: ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸದ 5 ಸುದ್ದಿ

ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೇನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ; ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ ದಲಿತನಲ್ಲ ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

As we immersed in political development in Tamilnadu on Tuesday, some of the other news may have been escaped from our attention. Here, are the few among them.