ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೊದಲ ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೆ ಏರಿದ ಮರುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

How was the fist day of Trump in his official office? Soon after his oath taking ceremony he went to his office to implement what he wanted to.