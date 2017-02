ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ

2013ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವಂಶಿ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ.

English summary

A Telangana youth, Vamshi Reddy has been killed in a shootout by unidentified gun man in California Sunday night. In 2013, he had been to America to procure degree in M.S.