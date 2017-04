ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದವನು ತಾನೂ ಸತ್ತ

ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಬರ್ನಾರ್ಡಿನೋ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪಿಸ್ಟಲ್ ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದು, ಆ ನಂತರ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 8:21 [IST]

English summary

A teacher and an 8 year old student died in an apparent murder-suicide inside an elementary school in San Bernardino, South California. Investigators say that the suspect is down and there is no further threat to the North Park School. A man opened fire with a pistol on Monday before killing himself.