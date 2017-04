ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ದಾಳಿಗೆ 58 ಸಾವು

ಈ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸಿರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು, ತಾನೆಂದಿಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

At least 58 people have been killed and dozens wounded in a suspected chemical attack on a rebel-held town in north-western Syria, a monitoring group says.