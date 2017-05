ಸನ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿನ್ ಲೈಟ್: ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯ!

ಜರ್ಮನಿಯ ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯನ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸಿನ್ ಲೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಜರ್ಮನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಡಿಎಲ್ ಆರ್) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 18:33 [IST]

English summary

In the month of March 2017, the world's largest artificial sun emitted light in a town called Julich, Germany. The artificial sun is powered by 149 industrial-grade film projector spotlights. It is designed to create an alternate source of energy which can generate climate-friendly fuel.