ಲಾಹೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ, ಕನಿಷ್ಠ 10 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, February 13, 2017, 20:48 [IST]

English summary

At least 10 people were killed and 69 injured on Monday when a suicide bomber struck outside the Punjab Assembly in Lahore, Pakistan during a protest, police officials said.