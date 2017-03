ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಬ್ಬರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

English summary

The two Sufi priests who went missing are in the custody of the Pakistan intelligence agencies. Pakistan is likely to release some information regarding the same soon. They have been identified as Asif Nizami, the chief priest, and Nazim Nizami.