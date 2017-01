ಬಂಧನದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬಾಸ್ !!!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ ಈಗ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 15:26 [IST]

English summary

South Korean government seeks arrest warrant against Samsung Company's vice president Lee Jae-yong, who is facing charges of corruption.