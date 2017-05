ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾರುಗಳಿಗೂ ಬರಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕಾರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಆ್ಯಪ್ ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಣಿಯಿಲ್ಲದ ಸೌಕರ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿವೆ.

English summary

Google on Monday announced it was now planning to install Android operating system straight into cars. The search engine giant, trying to establish itself in the automobile industry with high-technology, now could get a major fillip from the use of its mobile operating system in high-end cars.