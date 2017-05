ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೂತನ ಹೈ ಕಮೀಷನರ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತದ ಯೋಧರ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೊಸ ಮುಖವೊಂದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 2:48 [IST]

English summary

Sohail Mahmood, a career diplomat, is reportedly all set to replace Abdul Basit as the new Pakistan High Commissioner to India. Mahmood is presently Pakistan's ambassador to Turkey and is likely to replace Basit this month.