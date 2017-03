'ನಿನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಲಗು' ಎಂದು ಕಿರುಚಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಗುಂಡು

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಲಾಗಿದೆ. ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿಯಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟಾವಶಾತ್ ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, March 5, 2017, 9:09 [IST]

English summary

A Sikh man was shot at in Seattle after being told to go back to his own country. The Kent police are looking for the gunman who walked into the driveway and shot at the Sikh man.