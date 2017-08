ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ 312ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿ

ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್, ಆಗಸ್ಟ್ 14: ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ ಎಂಬ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಭೂ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿ ಕೆಸರು ನೀರು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ 312 ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಎಎಫ್'ಪಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಫ್ರೀಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಿಜೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪರ್ವತವೊಂದರ ಭಾಗ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದು ಹಲವು ಮನೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕೆಸರು ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Heavy rains in #SierraLeone have left many dead and homeless. No confirmation of the # of casualties yet but is feared to be in the 100s. pic.twitter.com/4UlGQxcx00