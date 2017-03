ಇಸ್ರೋ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಡೊನಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ!

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ 15ರಂದು ಇಸ್ರೋ, 104 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಈ ಹಿಂದೆ 36 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ರಷ್ಯಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿತ್ತು.

English summary

US President Donald Trump's nominee to be the Director of National Intelligence, Dan Coats, has said he was "shocked" to know that India successfully launched over 100 satellites in one rocket, asserting that the US cannot afford to be seen lagging behind.