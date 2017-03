ಫ್ರಾನ್ಸ್ : ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಲೆಟರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ

ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Several people have been injured in a shooting at a school in France. The French media reported that an intruder entered into the Tocqueville High School in the southern town of Grasse in the French Rivera and opened fire. Reports suggest that three gunmen could be inside the school.