ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟಿರುವ ಸೌದಿ ರಾಜನ ಲಗೇಜಿನ ತೂಕ 506 ಟನ್ !

ದುಬಾರಿ.... ಕ್ಷಮಿಸಿ.... ಐಶಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರವಾಸಿಯಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜರು ಹಾಗೂ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಾಗ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 16:08 [IST]

English summary

Saudi Arabia's King Salman bin Abdul Aziz al-Saud is heading to Indonesia this week for a nine-day visit. This time the cargo is subjected to fly with the king is weighing about 506 tons including two Mercedes-Benz s600 limousines and two electric elevators!!