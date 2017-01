80 ಗಿಡುಗಗಳ ಜೊತೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನ ಪ್ರಯಾಣ: ಹೀಗೂ ಉಂಟೇ!

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜಕುಮಾರ, ಒಂದಲ್ಲಾ,. ಎರಡಲ್ಲಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 80 ಗಿಡುಗಗಳ ಜೊತೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಸಿದ್ದ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 21:31 [IST]

English summary

In an unusual incident, Saudi Arabia prince buys 80 plane tickets for hawks. Unconfirmed report says, Prince traveled with hawks in Kuwait Airways on Monday (Jan 30)