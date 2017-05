ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಅರೇನಾ ದುರಂತದ ಹಿಂದಿದ್ದಿದ್ದು ಗೋಮುಖವ್ಯಾಘ್ರ!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಲಂಡನ್ನಿನ ಭದ್ರತಾ ದಳಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಾದರೂ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಧನಂತಿದ್ದ ಈತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ದಳ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ!

English summary

The police have named Salman Ramadan Abeidi, a Mancunian of Libyan dissent as the terrorist who carried out the Manchester Arena attack in UK which killed 22 and injured 59 others. The 22 year old was identified as the terrorist even as the Islamic State claimed credit for the attack.